Столицю Іспанії засипало снігом, але це не привід для лідера Реала пропускати тренування.

Команда маридського Реала готується до майбутнього поєдинку Ла Ліги проти Осасуни. Останнє тренування "вершкових" супроводжувалось сильним снігопадом.

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Такій незвичній для Іспанії погоді зрадів захисник Реала Серхіо Рамос, який не втратив можливість попозувати на камеру на фоні зимової стихії.

Нагадаємо, 34-річний захисник зараз перебуває в центрі уваги ЗМІ, адже його контракт з клубом завершується влітку і сторони поки не можуть домовитись про його продовження.

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