"Я любив ходити на цю площу...": Мораєс шокований бомбардуванням центру Харкова
Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс сильно переживає через пошкодження, яких зазнав Харків після нападу російських окупантів.
"Я насправді ще не можу засвоїти все, що відбувається. Це все ще схоже на жах. Здається, що будь-якої миті я прокинуся від цього, тому що я бачив багато з того, що будувалося, а потім руйнувалося... У моїй голові є така собі "картинка", яка дуже чітка, вона стала тим, що мене найбільше поранило.
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Мова про те, що сталося на площі у Харкові, з урядовою будівлею. Коли я там грав, я любив ходити на цю площу, щоб випити кави, трохи пройтися… І ось у цю будівлю влучила ракета і все зруйнувала. Мені бачиться, що я йду туди саме перед тим, як прилетіла ракета, розумієш? Я все уявляв собі: я міг би бути там... Це все ще дуже дивно. Я не можу дуже добре пояснити, що відчуваю", – поділився Мораєс у коментарі Globoesporte.
Додамо, що до Румунії вирушили легіонери Динамо та Шахтаря разом з їхніми родинами після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України. Жуніор став одним з ініціаторів від'їзду, допомігши організувати евакуацію.
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