"Я насправді ще не можу засвоїти все, що відбувається. Це все ще схоже на жах. Здається, що будь-якої миті я прокинуся від цього, тому що я бачив багато з того, що будувалося, а потім руйнувалося... У моїй голові є така собі "картинка", яка дуже чітка, вона стала тим, що мене найбільше поранило.

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Мова про те, що сталося на площі у Харкові, з урядовою будівлею. Коли я там грав, я любив ходити на цю площу, щоб випити кави, трохи пройтися… І ось у цю будівлю влучила ракета і все зруйнувала. Мені бачиться, що я йду туди саме перед тим, як прилетіла ракета, розумієш? Я все уявляв собі: я міг би бути там... Це все ще дуже дивно. Я не можу дуже добре пояснити, що відчуваю", – поділився Мораєс у коментарі Globoesporte.

Додамо, що до Румунії вирушили легіонери Динамо та Шахтаря разом з їхніми родинами після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України. Жуніор став одним з ініціаторів від'їзду, допомігши організувати евакуацію.

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