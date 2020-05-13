"Я літав у Реал": у гучному трансфері ван Ністелроя взяв участь українець – без нього угода не відбулася б

Шеф медичної служби СК Дніпро-1 Микола Ліневич пригадав особливий епізод із своєї кар'єри.

У 2005-10 роках Ліневич працював у Гамбурзі, який тоді виступав у першій Бундеслізі. Причому упродовж двох останніх років українець навіть очолював медичну службу клубу. У січні 2010-го новачком команди став 33-річний нідерландський форвард Рууд ван Ністелрой, який перейшов з Реала.

– Коли Гамбург підписував контракт з Руудом ван Ністелроєм, ви літали в Мадрид?

– Так, адже тоді Рууд був травмованим. Довгий час не грав, – розповідає Ліневич в інтерв'ю Футбол 24. – З огляду на його вік і значущість трансферу, було необхідне повноцінне медичне обстеження. І тільки після медичного висновку інформація про трансфер потрапила в пресу.

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– У Гамбурзі голландець ніс не задирав?

– За людськими якостями Рууд був одним із найкращих в команді. Дуже дисциплінований – виконував всі наші рекомендації. Ймовірно, не в останню чергу завдяки цьому способу життя зміг до такого віку грати на високому рівні.

За Гамбург нападник провів півтора сезони і забив 29 м'ячів в усіх турнірах.

Читайте повну версію інтерв'ю Футбол 24: "Шипом від бутси розірвали стегно, але Рост залишився у воротах": українець 2 роки очолював медичну службу Гамбурга