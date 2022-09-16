"Я хотів би відзначити усю команду, яка провела дуже хороший матч. Усі зіграли на дуже високому рівні, а я лише ставив крапки в епізодах.

Довбик став гравцем тижня у Лізі конференцій – потужний стимул перед матчами збірної України

Може, й склалося враження, що гра була легкою, але насправді було важко. Спека змушувала пристосуватися до погодних умов. Але в цілому, ми виконали план на гру. Забили два швидкі голи, потім ще й третій у роздягальню – після цього змогли трішки видихнути.

Моя заміна пов’язана з судомою, через неї не зміг продовжити матч. Але зараз все добре, відновлююся.

Дуже важливо, що наша команда під час війни має змогу грати на міжнародному рівні – показувати усьому світу, що коїться зараз в Україні. Ми всі переживаємо, стежимо за подвигами Збройних сил України. Окремо хотів би передати велику шану нашим воїнам з батальйону Дніпро-1, які захищають нас та боронять нашу країну.

Тепер вирушаю до збірної. Завжди приємно повертатися до табору національної команди, тому настрій добрий. Буде важкий переліт та три важкі гри, тому і налаштування відповідно серйозне", – цитує Довбика офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після 2-х турів підопічні Олександра Кучера з 3-ма очками йдуть у турнірній таблиці групи Е Ліги конференцій другими. Лідирує у квартеті з 6-ма пунктами АЗ.

СК Дніпро-1 принизив Аполлон: нестримний Довбик зробив три голи, кіпріотський Індзагі та історична перемога