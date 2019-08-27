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"Я купив йому нові бутси, оскільки старі завдавали болю", – Вальдес прокоментував дебют юного таланта за Барселону

11:37 855 Читать на русском
"Я купив йому нові бутси, оскільки старі завдавали болю", – Вальдес прокоментував дебют юного таланта за Барселону
Ансу Фаті / ФК Барселона

Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес поділився емоціями від дебюту 16-річного вінгера Ансу Фаті за першу команду "блаугранас".

42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
 
Набіль Фекір 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набіль Фекір
42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
80’ Лорен Морон

Нагадаємо, Ансу Фаті, який є уродженцем Гвінеї-Бісау, вийшов на заміну в матчі 2-го туру Прімери Барселона – Бетіс (5:2). Африканець став наймолодшим дебютантом каталонців з далекого 1941 року.

Фаті став другим наймолодшим дебютантом в історії Барселони та отримав емоційне послання від самого Мессі

"Я вражений його виступом. Фаті – швидкий, сильний та впевнений у собі гравець. Такому таланту необхідно надавати свободу, тоді він буде виблискувати. Радий за нього і вдячний Вальверде, що випустив його.

Я попросив його принести мені свої бутси – вони були жахливі та завдавали йому болю. Він скаржився на це ще перед початком сезону. Ніхто йому не придбав нових, тому це зробив я. Ми купили для Фаті кілька нових пар.

Він подзвонив мені після гри. Головне, що Фаті не забуває, звідки він", – цитує Вальдеса Marca.

Нагадаємо, нещодавно Вальдес очолив команду Барселони U-19.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Бетіс Віктор Вальдес Віктор Вальдес Ансу Фаті Ансу Фаті
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