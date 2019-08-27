"Я купив йому нові бутси, оскільки старі завдавали болю", – Вальдес прокоментував дебют юного таланта за Барселону

Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес поділився емоціями від дебюту 16-річного вінгера Ансу Фаті за першу команду "блаугранас".

Нагадаємо, Ансу Фаті, який є уродженцем Гвінеї-Бісау, вийшов на заміну в матчі 2-го туру Прімери Барселона – Бетіс (5:2). Африканець став наймолодшим дебютантом каталонців з далекого 1941 року.

Фаті став другим наймолодшим дебютантом в історії Барселони та отримав емоційне послання від самого Мессі

"Я вражений його виступом. Фаті – швидкий, сильний та впевнений у собі гравець. Такому таланту необхідно надавати свободу, тоді він буде виблискувати. Радий за нього і вдячний Вальверде, що випустив його.

Я попросив його принести мені свої бутси – вони були жахливі та завдавали йому болю. Він скаржився на це ще перед початком сезону. Ніхто йому не придбав нових, тому це зробив я. Ми купили для Фаті кілька нових пар.

Він подзвонив мені після гри. Головне, що Фаті не забуває, звідки він", – цитує Вальдеса Marca.

Нагадаємо, нещодавно Вальдес очолив команду Барселони U-19.

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