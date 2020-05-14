"Я краще б взяв старих пенсіонерів, старих пердунів": Кополовець озвучив божевільні трансферні плани Миная

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець не соромиться розповідати про свої цілі для підсилення складу команди.

"Федецького дуже хотів, він би нам додав характеру. Я дуже хотів Артема, авторитета. Кого ще я взяв би? Кожанова, він у Волині. І Саню Гладкого в атаку. Зараз такі молоді футболісти, що я краще б взяв старих пенсіонерів, старих пердунів, тому що вони більше нам допоможуть, ніж молодь.

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Раніше Минай – це було село. Зараз Минай – футбольний клуб. А раптом хтось викупить, приїдуть інвестори з Європи… Все може бути. Це, звичайно, був такий жарт… Я Федецького хотів. Якби він не обрав політичний шлях, то як мінімум пів року він би пограв у Минаї. Коноплянка? Думаю, що ми його візьмемо з Шахтаря в оренду на півроку (сміється – прим)", – запевнив Кополовець у інтерв'ю FootballHub.

Після 19-ти турів Першої ліги Минай розташувався на 4-й сходинці, зберігаючи хороші шанси на підвищення у класі.

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