– Ви згадали про матч з Олександрією, де ми грали в меншості. Хочеться запитати про суддівство. Вилучення Мудрика в грі з Рухом, скасований гол Зубкова з Олександрією, скасування двох м’ячів у ворота Зорі. Чи не забагато спірних моментів протягом 13 матчів не на користь Шахтаря?

– Є рівень – гравців, тренерів, суддів. Якщо арбітр це робить навмисно – український футбол має проблему. Якщо ж він просто помиляється, то всі помиляються – я, футболісти, – і тоді нічого страшного. Якщо помилка повторюється, то все очевидно.

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Я іноземець, однак я не дурний. У цьому питанні треба працювати та захищати інтереси клубу. Я говорю про це в інтерв’ю, але за кожне інтерв’ю може бути покарання, штрафи. Ми повинні концентруватися на футбольному полі, віддавати там максимум. Я бачу, що таке трапляється не лише в нас, а й у інших команд: комусь дають очки, у когось забирають. Це повторюється, і ми маємо говорити про це.

Повторюся: якщо це робиться спеціально, у нас проблема, якщо ж питання людської помилки, то всі вдосконалюються, і в цьому немає нічого страшного. Слід дивитися на те, як часто це повторюється, і тоді реагувати, – пояснив Йовічевіч в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

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