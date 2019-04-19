"Я і Шуст бились проти Іщенка та Пшеничних", – Мартищук розповів про сутички під час ігрової кар'єри

Колишній голкіпер Карпат, Зорі та Чорноморця Юрій Мартищук розповів про бійки з партнерами під час професіональної кар'єри.

"Сучков? З режимом у нього виникали великі проблеми, хоча він був хорошим фланговим лівшею. У нас із Олексієм практично не було спільних точок дотику. Молоді гравці спілкувалися з молодими, старші – зі старшими. Компанія Сучкова – це Микола Іщенко, Платон тощо. Колектив був розрізнений.

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Пригадую, одного разу між нами спалахнула бійка у поїзді – Карпати поверталися з матчу в Охтирці. Група Сучкова трішечки "прибухнула" і прийшла до нас з’ясовувати стосунки. Я і Шуст проти Іщенка та Пшеничних. Вікно розбили у вагоні. У підсумку ми наваляли їм нормально (Усміхається).

У нас із Шуховцевим була ситуація. Якось ми побилися на тренуванні. Можливо, через конкуренцію за місце в основному складі. Я – молодий, гарячий. Любив сказати те, що не потрібно. Надавали один одному по пиці. Після бійки я загримів у "дубль", а потім взагалі покинув Зорю. Нам не вдалося загладити цей конфлікт.

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Але настав час – і ми потиснули один одному руки. Зараз перетинаємося в Одесі. Можемо посидіти, випити кави. А про той давній епізод навіть не згадуємо", – сказав Мартищук.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життя