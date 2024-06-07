Напередодні Інгулець офіційно оголосив про підписання головного тренера Миная Желько Любеновіча. Президент петровського клубу Олександр Поворознюк розповів про хід переговорів та трансферну стратегію, яку узгодив зі свіжопризначеним сербським фахівцем. Натомість сам Желько шокував громадськість несподіваною заявою.

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"Я і не йшов з Миная. Звідки взялись розмови про моє укладання контракту з іншим клубом – це навіть не хочу коментувати", – цитує Любеновіча UA-Футбол.

Зі свого боку пояснив незрозумілу ситуацію і представник Миная Мирослав Небесник – генеральний менеджер закарпатців.

"Желько Любеновіч веде перемовини з Інгульцем, але станом на сьогодні він тренер Миная. Наша команда не заперечувала прогресу цього тренера, він постарався зробити результат для команди, у нас майже вийшло, ми йому вдячні за роботу. У жодної зі сторін немає до іншої претензій. Якщо він домовляється з Інгульцем, ми тиснемо руки і прощаємось. Якщо ні – то працюємо далі. Жодних перемовин щодо компенсації не було. У нас повністю партнерські відносини, про жодну компенсацію мова не йде", – сказав Небесник у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Інгулець за підсумками сезону завоював золото Першої ліги і вийшов в УПЛ. Натомість Минай не зумів зберегти прописку в еліті і опустився у нижчий дивізіон.

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