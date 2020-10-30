"Я хотів зробити 11 замін по перерві! П'ять не зробив, тому що боявся довгих 45 хвилин.

Моурінью: Я хотів би мати репутацію Бейла, адже він виграв 4 Ліги чемпіонів, а я лише 2

У перерві спробував виправити ситуацію, але цього виявилося недостатньо. У другому таймі ми додали. Зрештою, Антверпен отримав те, що заслужив. Найкраща команда виграла, а найгірша – програла", – цитує Жозе Моурінью Football.London.

Зауважимо, Тоттенхем несподівано програв Антверпену (0:1) та втратив шанси очолити групу J. Натомість, саме бельгійський клуб тепер одноосібно лідирує у квартеті.

Ліга Європи: Яремчук підписав вирок Генту, Мбокані шокував Тоттенхем, трагічна для України австрійська феєрія