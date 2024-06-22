"Я людина, і я не завжди був у найкращій формі. Якщо бути ще більш чесним, під час свого першого сезону в Реалі я був у депресії. Я був загублений, відчуваючи себе марним. На полі я не міг зробити пас на п'ять метрів. За межами поля я немов не міг навіть поворухнутися. Моя пристрасть до футболу зникла, і виходу я не бачив. Я хотів повернутися додому в Бразилію і ніколи більше не грати у футбол.

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Я не відчував себе Баяніньйо, сином Баяно (так називають мого батька). Я бачив себе Даніло, "трансфером за 31 мільйон євро" – найдорожчим захисником, якого Реал коли-небудь купував.

Через кілька місяців після початку сезону ми грали з Алавесом: Тео Ернандес "вкрав" у мене м'яч і прострілив на Дейверсона, який забив. Ми виграли з рахунком 4:1, але я припустився помилки, яку в Реалі робити заборонено. Я ніколи не забуду, як тієї ночі я прийшов додому і не зміг заснути. Я написав у своєму щоденнику: "Думаю, прийшла пора кидати футбол". Мені було 24 роки", – розповів Даніло The Player's Tribune.

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