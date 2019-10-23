"Я хотів втекти від реальності", – данського гравця дискваліфікували за вживання кокаїну

Чемпіонат Австралії може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Кена Ільсо Ларсена, форварда Аделаїди Юнайтед, дискваліфікували за вживання наркотиків, повідомляє The Local.

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Федерація футболу Австралії вирішила відсторонити данського гравця за вживання допінгу на 2 роки. В крові нападника було виявлено присутність речовин, які містяться в кокаїні. Після скандалу 32-річний Кен оголосив про завершення кар'єри.

"Я прийняв це неусвідомлене рішення не для того, щоб грати краще. Це було паршиве рішення. В Австралії я був дуже самотній, тому в якийсь момент вирішив втекти від реальності. Я шкодую про це, але повністю усвідомлюю свої дії і буду жити з цими наслідками. Безумовно, я не думав, що завершу кар'єру саме так", – прокоментував інцидент Ларсен.

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