"Я хотів відірвати їй голову", – Марадона судитиметься зі своєю колишньою

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона не добирає слів, згадуючи вже свою колишню кохану Росіо Оліву.

"Я не той, хто б'є дружину, але я хотів відірвати їй голову. Росіо підписувала угоду про нерозголошення. Свою відпустку вона проводить на мої гроші. Але по правді кажучи, я був ідіотом. Тепер її немає в моєму житті. Чи погано вона себе вела? З цим розбереться мій юрист.

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Будинок, який я подарував її сім'ї, належить мені, я його збережу. Я не Санта Клаус, щоб задовольняти потреби інших людей. Я, як і інші, працюю, щоб заробляти", – цитує Марадону The Sun.

Нагадаємо, Дієго жив зі своєю коханою разом протягом шести років. Між сторонами виникли майнові суперечки, які будуть вирішуватися за допомогою суду.

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