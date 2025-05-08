"Так, я хотів в оренду піти, але дивлячись на ситуацію, яка була, тобто Денис Бойко пішов з Динамо, ну от куди хто мене відпустить в ту оренду?

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Ну умовно я, можливо, розумів, що на даному етапі досвіду мені ще не вистачає, але я роблю все від себе можливе, щоб грати на найвищому рівні, який лише може бути" , – сказав Нещерет у інтервʼю ВДИНАМО.

До слова, Руслан Нещерет нещодавно став основним голкіпером Динамо після переходу Георгія Бущана до саудівського Аль-Шабаба. Цього сезону він провів 15 матчів, пропустив 12 голів та 7 разів відігравав "на нуль".

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