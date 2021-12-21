"Я не був щасливий, оскільки тоді не виходив на поле регулярно. Не хочу розповідати подробиці, але я не був щасливий. Коли я їхав туди, то спочатку був мотивований. Я хотів досягти успіху – новий клуб, партнери, проекти.

Дентінью знайшов новий клуб після відходу з Шахтаря – несподівана "зрада" від бразильця

Вже через 3 місяці я сказав своєму агенту: "Будь ласка, я хочу піти". Я не хочу погано говорити про Арсенал, тому що це великий клуб, він має велику історію у футболі. Але це не спрацювало, це був найважчий період у моїй кар'єрі.

Так, потім я відмовився від великих грошей. Але це не найголовніше у житті. Потрібно бути щасливим, отримувати задоволення, прокидатися і хотіти йти на тренування. У мене цього не було, тому я сказав собі, своїй сім'ї та дружині: "Я не можу тут залишатися, мені тут не дуже добре. Я повинен піти і знайти вихід, щоб покинути клуб". Для мене неприйнятно залишатись у місці, де ти не хочеш бути, тільки через гроші", – цитує Вілліана Goal.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано