Росаріо Сентраль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого вінгера Анхеля Ді Марії. "Стати чемпіоном в Сентраль – мрія, яку я не втілив. Я постараюся її реалізувати.

Ді Марія офіційно повернувся в рідну команду після 18 років у Європі

Я мріяв про повернення довгий час. Я хотів, щоб це сталося швидше, але, на жаль, це було неможливо. Тепер все закінчилося, і сьогодні я тут, щасливий зі своєю родиною.

Повернення завжди було у мене на думці, з того дня, як я поїхав. Я хотів цього і в минулому році, але це було неможливо. Ми вирішили залишитися в Європі ще на рік з думкою повернутися до обговорення переїзду", – зазначив чемпіон світу.

Ді Марія – вихованець Росаріо Сентраль, звідки влітку 2007 року був проданий в Бенфіку за 8 мільйонів євро. Після цього він також грав за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ і Ювентус.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена