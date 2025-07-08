"Я хотів перейти сюди ще минулого року": Ді Марія розкрив мотиви повернення у Росаріо Сентраль – він поставив чітку мету
Анхель Ді Марія повернувся до рідного Росаріо Сентраль через 18 років.
Росаріо Сентраль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого вінгера Анхеля Ді Марії. "Стати чемпіоном в Сентраль – мрія, яку я не втілив. Я постараюся її реалізувати.
Ді Марія офіційно повернувся в рідну команду після 18 років у Європі
Я мріяв про повернення довгий час. Я хотів, щоб це сталося швидше, але, на жаль, це було неможливо. Тепер все закінчилося, і сьогодні я тут, щасливий зі своєю родиною.
Повернення завжди було у мене на думці, з того дня, як я поїхав. Я хотів цього і в минулому році, але це було неможливо. Ми вирішили залишитися в Європі ще на рік з думкою повернутися до обговорення переїзду", – зазначив чемпіон світу.
Ді Марія – вихованець Росаріо Сентраль, звідки влітку 2007 року був проданий в Бенфіку за 8 мільйонів євро. Після цього він також грав за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ і Ювентус.
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