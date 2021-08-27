"Я не прихильник грати щороку з однаковими суперниками. Це топ-команди, але я б хотів іншу групу.

Срна знайшов позитив у надпотужних суперниках Шахтаря у Лізі чемпіонів

Не можна недооцінювати Шериф. Вернидуб створив хорошу команду. Потрібно дуже серйозно до неї поставитися", – сказав Пятов у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, "гірники" потрапили до групи D, де зіграють проти Інтера, Реала та молдовського Шерифа, який очолює українець Юрій Вернидуб.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну