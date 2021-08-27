"Я хотів би іншу групу": Пятову набридло змагатися з одними і тими ж суперниками у Лізі чемпіонів
12:57 - Читать на русском
Капітан Шахтаря Андрій Пятов прокоментував результати жеребкування групового турніру ЛЧ.
"Я не прихильник грати щороку з однаковими суперниками. Це топ-команди, але я б хотів іншу групу.
Срна знайшов позитив у надпотужних суперниках Шахтаря у Лізі чемпіонів
Не можна недооцінювати Шериф. Вернидуб створив хорошу команду. Потрібно дуже серйозно до неї поставитися", – сказав Пятов у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, "гірники" потрапили до групи D, де зіграють проти Інтера, Реала та молдовського Шерифа, який очолює українець Юрій Вернидуб.
Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter