"Я дуже скучив за вболівальниками, дякую їм за те, що вони дали мені сили, адреналін і мотивацію продовжувати. Без підтримки вболівальників це важко. Я почуваюся добре, якщо озирнутися назад, я не почувався так добре рік і два місяці. Сьогодні я почуваюсь вільним робити те, що люблю, а саме грати у футбол.

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Останні шість місяців минулого сезону я всіма способами хотів допомогти команді, навіть коли я не міг по-справжньому грати. Я міг зробити операцію на шість місяців раніше, але я пообіцяв тренеру, що відкладу операцію, тому що хотів бути поруч із командою та допомагати їй. Скажу, я ніколи так не страждав за трофей, як минулого сезону.

Якщо я не ставлю перед собою цілей, я розслабляюся і починаю відчувати, що належу до минулого. Я ні, я належу до сьогодення і хочу кинути виклик моїм товаришам по команді за ігровий час, інакше мене тут не було б.

Я не хочу бути тут через те, що я зробив один, п’ять чи десять років тому. Якщо я не принесу результату або вирішу, що мені потрібно грати лише останні 5-10 хвилин, я залишуся вдома. Це вже кінець, якщо хтось так думає. Я хочу зіграти весь матч", – цитує Златана Football Italia

Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч не виходив на поле після перемоги Мілана в чемпіонаті Італії. В травні 2022 року 41-річному гравцю зробили операцію на коліні. Вперше в цьому сезоні він з’явився на полі в матчі проти Аталанти.

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