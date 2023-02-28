"Я хочу зіграти весь матч": Ібрагімовіч готовий кинути виклик своїм партнерам по Мілану
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч розповів про свої амбіції після повернення на поле.
"Я дуже скучив за вболівальниками, дякую їм за те, що вони дали мені сили, адреналін і мотивацію продовжувати. Без підтримки вболівальників це важко. Я почуваюся добре, якщо озирнутися назад, я не почувався так добре рік і два місяці. Сьогодні я почуваюсь вільним робити те, що люблю, а саме грати у футбол.
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Останні шість місяців минулого сезону я всіма способами хотів допомогти команді, навіть коли я не міг по-справжньому грати. Я міг зробити операцію на шість місяців раніше, але я пообіцяв тренеру, що відкладу операцію, тому що хотів бути поруч із командою та допомагати їй. Скажу, я ніколи так не страждав за трофей, як минулого сезону.
Якщо я не ставлю перед собою цілей, я розслабляюся і починаю відчувати, що належу до минулого. Я ні, я належу до сьогодення і хочу кинути виклик моїм товаришам по команді за ігровий час, інакше мене тут не було б.
Я не хочу бути тут через те, що я зробив один, п’ять чи десять років тому. Якщо я не принесу результату або вирішу, що мені потрібно грати лише останні 5-10 хвилин, я залишуся вдома. Це вже кінець, якщо хтось так думає. Я хочу зіграти весь матч", – цитує Златана Football Italia
Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч не виходив на поле після перемоги Мілана в чемпіонаті Італії. В травні 2022 року 41-річному гравцю зробили операцію на коліні. Вперше в цьому сезоні він з’явився на полі в матчі проти Аталанти.
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