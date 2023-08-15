"Це дуже щасливий і особливий день для мене і всієї моєї родини. Я гордий стати частиною Реала. Хочу насолодитися цим днем і розділити його з найближчими людьми.

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Хочу залишитися тут після завершення оренди. Я сподіваюся на це. Сьогодні мій перший день у клубі. Попереду є час, побачимо. Сподіваюся, своєю грою я зможу цього досягти. Рішення про перехід було дуже простим. У мене були пропозиції від інших великих клубів, але коли мені розповіли про цей варіант... Все сталося дуже швидко.

Реал – король Ліги чемпіонів. У трьох минулих розіграшах Ліги чемпіонів ми грали один з одним. Думаю, ми всі можемо погодитись із цією фразою", – наводить слова Кепи видання Marca.

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