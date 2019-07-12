"Я хочу виграти усі трофеї": Баварія презентувала Павара

Баварія представила французького захисника Бенжамена Павара у статусі гравця клубу.

"Я хочу здобувати титули. Я хочу виграти усі трофеї. У мене дуже амбітні цілі, як і у Баварії, тому я опинився тут. Баварія – найкращий клуб для мене.

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Звісно, тепер тиску стане більше, але це мене не лякає. Я вже звик у збірній, що ми повинні перемагати у кожній грі", – сказав Павар.

Нагадаємо, про перехід гравця зі Штутгарта в мюнхенський клуб стало відомо ще в січні. Павар приєднався до Баварії 1 липня.

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