Крістофер Нкунку перейшов з Челсі в Мілан за 43 млн євро, включаючи бонуси. Його перебування в Челсі з 2023 по 2025 рік ознаменувалося труднощами. Обтяжений травмами за останні два сезони, 27-річний французький нападник забив 18 голів і віддав 5 гольових передач у 62 матчах за "синіх".

Мілан офіційно оголосив про підписання зіркового форварда Челсі

"Я відразу ж отримав травму і вибув з ладу на п'ять місяців. Коли я повернувся, у мене стався рецидив. У другому сезоні я старанно працював і робив все, щоб бути готовим, але тренер зробив свій вибір. Я той самий гравець, яким був завжди, я хочу грати з посмішкою, і я знаю, що тут, в Мілані, все буде по-іншому.

Коли Мілан покликав мене, мені не довелося довго думати; я відразу зрозумів, що це ідеальний варіант для мене", – цитує француза FootMercato.

