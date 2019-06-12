"Я хочу грати", – Пліццарі після матчу з Україною U-20 натякнув на відхід з Мілана

Воротар Мілана та збірної Італії U-20 Алессандро Пліццарі після юніорського чемпіонату світу вимагає у Мілана гарантій ігрової практики.

"Я хочу грати. Під час оренди в Тернані у минулому році я став діяти значно краще, тому що я постійно був на полі. Я сподіваюся, що у мене буде шанс зіграти за Мілан. Це буде складно, але мені подобається цей виклик, і я знаю, скільки я можу дати команді.

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Після чемпіонату світу мені буде потрібно добре подумати над варіантами для свого майбутнього", – цитує Пліццарі Football Italia.

Раніше повідомлялося, що Мілан можуть покинути Джанлуїджі Доннарумма та Пепе Рейна, а Пліццарі стане другим воротарем "россонері".

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На чемпіонаті світу U-20 Алессандро був основним воротарем збірної Італії та дістався разом з командою до півфіналу турніру, де "скуадра адзурра" мінімально поступилася Україні (0:1).