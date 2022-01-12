"У футболі, якщо ви кажете, що ви гей, то все скінчено. Коли я був у Англії, до нас привели людину, щоб вона розповіла команді про гомосексуалізм. Деякі з моїх товаришів по команді сказали тоді: "Це проти моєї релігії, якщо в цій роздягальні є гомосексуаліст, він повинен покинути кімнату". У той момент я сказав: "Нехай усі заткнуться".

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Ви уявляєте? Я грав у одній команді з геями... Один за одним вони відкривалися мені, бо бояться говорити про це назагал. У кожному клубі є щонайменше два гравці-геї, але у світі футболу, якщо ви зізнаєтеся, то це кінець", – наводить слова Евра Marca.

Нагадаємо, упродовж кар'єри француз встиг пограти за Ніццу, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Марсель і Вест Хем.

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