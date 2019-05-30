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"Я готовий грати за цей клуб безкоштовно", – Рамос запевнив, що не хоче покидати Реал

19:13 209 Читать на русском
"Я готовий грати за цей клуб безкоштовно", – Рамос запевнив, що не хоче покидати Реал
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Капітан Реала Серхіо Рамос на спеціальній прес-конференції розвіяв усі чутки щодо свого майбутнього.

"Я хочу якомога швидше припинити усі дискусії і відповісти на всі запитання. Хочу розповісти про своє майбутнє. Я – мадридіста. Я хотів би завершити свою кар'єру, виступаючи за Реал. Я готовий підписати з клубом довічний контракт. Моя мрія – повісити бутси на цвях на Сантьяго Бернабеу.

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Наші стосунки з президентом нагадують відносини батька і сина. Ми давно не розмовляли з Флорентіно Пересом про контракт чи про гроші. Однак я ніколи не пішов би з Реала. Я готовий грати за цей клуб безкоштовно", – цитує Рамоса AS.

Раніше повідомлялося, що капітан "вершкових" мав невирішений конфлікт з президентом клубу Флорентіно Пересом, який тягнувся з часу виліту Реала з Ліги чемпіонів від Аякса, через що Рамос хотів покинути іспанський гранд.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентіно Перес Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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