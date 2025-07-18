"Минулого року я мало не загинув. Історія, якою хочу поділитись після аварії Діогу Жоти. 11 лютого 2024 року. Нам дали вихідний, я вирішив поїхати до Києва. У мене Порш Панамера. За день до цього пофотографував машину, щоб її продати.

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Рухаємось з товаришем під музику, чесно, не надто повільно. У моменті я наїжджаю на узбіччя, смикаю кермо і тупо влітаю у відбійник. Бампер відлітає, іскра, машина спалахує і котиться далі.

Я думаю відкрити двері й вистрибнути, але не роблю цього. Мою ногу затисло, знову б’є у відбійник. Я тримаю кермо і думаю: "Ну все!". Просто відчуття порожнечі всередині, ти розумієш – ну все, це кінець. Ми зупинилися, пощастило, що позаду їхали військові, у них був вогнегасник – машину вони загасили.

Мені капець як пощастило: лише синці й здерта шкіра. Ногу, правда, ушкодив, коли намагався витягнути її, щоб вистрибнути. Якщо чесно, в моменті я готовий був відірвати її. Але загалом обійшлось. Цікавий факт – прямо навпроти місця, де я втратив контроль над автомобілем, був вінок на узбіччі.

Через місяць я оформив хет-трик у ворота Полісся. За 11 хвилин. Друзі, будьте обережні і не відкладайте нічого на потім", – написав Авагімян у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Артур – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Маріуполь, київський Арсенал, вірменський Алашкерт, Олександрію та Чорноморець, де отримав прізвисько "одеський Мессі". З серпня 2024 року виступає за черкаський ЛНЗ. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

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