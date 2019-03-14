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"Я голодний до перемог з Португалією", – Роналду прокоментував повернення до збірної – тривожний дзвінок для України

11:10 705 Читать на русском
"Я голодний до перемог з Португалією", – Роналду прокоментував повернення до збірної – тривожний дзвінок для України
Кріштіану Роналду / ФІФА

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував своє повернення до збірної Португалії і висловив готовність зіграти в матчі відбору Євро-2020 проти України.

 

Кріштіану Роналду в інтерв'ю DAZN повідомив, що очікує матчів у складі збірної Португалії, куди він повернувся після 8-місячної паузи.

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"Я сподіваюсь зробити свій внесок у наступних матчах збірної Португалії. Я голодний до перемог із національною командою", – сказав 5-разовий володар "Золотого м'яча".

Першим суперником чинного чемпіона Європи стане збірна України. Матч відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом на стадіоні Да Луж у Лісабоні.

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