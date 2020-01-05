Я годинами сидів у хатині на вершині пагорба, – Кадар розповів, чому не катався на лижах в Альпах

Угорський легіонер київського Динамо Тамаш Кадар пригадав, як провів свою зимову відпустку.

"Я провів відпустку в австрійських горах. Деякі з моїх друзів вирушили у цей лижний рай, але через умови мого контракту я не міг кататися на лижах.

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Правда, я не особливо й хотів, адже ще ніколи не катався на лижах і не збирався починати це робити прямо зараз. Я добре проводив час, сидячи годинами в хатині на вершині пагорба. Кілька разів світило сонце і було так тепло, що я навіть одягав футболку. Я насолоджувався там видами і прекрасним настроєм", – цитує Кадара видання Nemzeti Sport.

Нагадаємо, гравець збірної Угорщини приєднався до київського клубу в лютому 2017 року, перейшовши з познанського Леха. Напередодні з’явилась інформація про те, що 29-річний захисник може найближчим часом покинути Київ і перейти в угорський Фехервар.

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