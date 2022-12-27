"Вийшов на заміну у матчі з Італією. Не пам'ятаю, хто віддав мені передачу в область вуха, від мене м'яч відлетів до Пірло, а він, красень, вийшов сам на сам і до побачення. А у Блохіна завжди була ця тема, що коли треба було комусь напхати, він вибігав з лавки і кого першого бачив – на того й кричав.

"Не факт, що Петраков залишиться навіть у разі виходу на ЧС": Воронін чекає Реброва у збірній України

І тут я. Він на мене кричить, а я стою – дві хвилини, як вийшов на поле. Я стою, він щось верещить, я повертаю голову назад, може, комусь іншому пхає, а не мені. Я подивився назад – думаю, навряд чи ці слова адресовані Пірло, походу мені.

Та й пішло вже. Я йому щось відповів, а він мені каже: "Я тебе зараз приберу" чи щось таке. Я почав йти з поля, кажу Мілевському: "Йди, міняй". Потім Баль і мене, і Блохіна ледве заспокоїв. Я після матчу попросив вибачення у Блохіна", – розповів Воронін в інтерв'ю YouTube-каналу "Міля".

Нагадаємо, Блохін двічі очолював збірну України: з 2003 по 2007-й і з 2011 по 2012 роки.

Золоті 70-ті: Динамо, яке випередило... Динамо, найкращі у світі курці, Марадона отримує по зубах і ще 26 фото