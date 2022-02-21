"Я дуже злий через ставлення гравців. Ми мали три дні після гри в середу проти Ліверпуля, і ми говорили про те, що Сассуоло на виїзді переміг Мілан та Ювентус, що вони грають у чудовий футбол, що нам треба бути обережними.

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У другому таймі ми перепробували все, створили багато моментів, але нам не пощастило. Але факт залишається фактом – ми маємо інше ставлення до справи. У Сассуоло багато технічних та якісних футболістів, вони були свіжішими та показали це.

Ми проаналізуємо ситуацію. Знаємо, що у нас лишилося 13 матчів. Але команда, яка хоче виграти Скудетто, не може настільки неправильно ставитись до матчів, як ми сьогодні", – наводить слова Індзагі Football Italia.

Додамо, що Інтер несподівано поступився Сассуоло та втратив нагоду обігнати Мілан, який вчора сенсаційно втратив очки з Салернітаною.

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