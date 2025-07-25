"Я дуже задоволений грою. Ми зробили багато з того, що хотіли. Чесно кажучи, ми могли б бути обережнішими в обороні. Ми пропустили голи, хоча й наполегливо працювали. Для нас головне – добре зіграти, незалежно від рахунку. Ми постараємося виправити помилки. Ми дивилися всі матчі Бешикташа і намагалися не давати йому володіти м'ячем.

Бешикташ – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу

У Фатіха Теріма я навчився не боятися робити те, у чому впевнений. Я намагаюся застосовувати це у своїй тренерській кар'єрі.

Як мені вдалося перетворити Аліссона на такого монстра? Він поки не перетворився на монстра. Він не став захищатися в кінці першого тайму, через що ми могли пропустити гол. Аліссон буде фантастичним гравцем, але йому потрібно спочатку краще оборонятися", – цитує Турана Asist Analiz та Sports Digitale.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді