Схоже, новоспеченому захиснику Бенфіки настав час завершувати з професіональним футболом.

У своєму дебютному матчі за Бенфіку Ніколас Отаменді примудрився припуститись двох результативних помилок та "привезти" пенальті. На щастя для екс-оборонця Манчестер Сіті, "орли" зуміли мінімально обіграти Фаренсе (3:2).

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Попри фіаско 32-річного аргентинця на полі, фанів Бенфіки більше обурив його коментар після гри. "Дуже задоволений своїм дебютом і набраними трьома очками", – написав Ніколас у Twitter.

Нагадаємо, португальці заплатили Ман Сіті за Отаменді 15 млн євро.

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