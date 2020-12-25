"Я дуже спокійний щодо цього. З самого дитинства Пабло (агент Тете – прим.) мені казав, що я повинен думати про гру, а всім іншим займеться він. Для мене він найкращий агент у світі. Він вирішує проблеми, я ніколи не питаю і не переживаю щодо них.

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Кожен футболіст мріє грати в топ-чемпіонатах, виступати в сильних командах. Ми раді інтересу інших клубів, але я працюю, щоб допомогти Шахтарю досягти великих результатів", – сказав Тете у коментарі виданню UOL.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Шахтаря у лютому 2019 року. З того часу встиг зіграти у футболці "помаранчево-чорних" 63 матчі, в яких відзначився 15 голами та віддав 12 результативних передач.

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