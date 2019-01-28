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"Я дуже щасливий, що перейшов у топ-клуб!", – Ракицький прокоментував перехід у Зеніт

21:38 1073 Читать на русском
"Я дуже щасливий, що перейшов у топ-клуб!", – Ракицький прокоментував перехід у Зеніт
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Український захисник Зеніта Ярослав Ракицький поділився враженнями від переходу в російський клуб.

"Я дуже щасливий! Я перейшов з однієї топ-команди, з Шахтаря, в іншу топ-команду – Зеніт. Буду робити все, що від мене залежить і викладатися на полі на всі сто відсотків заради команди. Щоб команда завжди вигравала.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

З Толіком (Тимощуком – прим. Футбол 24) я весь час на зв'язку, а Луческу мені подзвонив кілька днів тому. Він запевнив мене в тому, що Зеніт – команда дуже високого рівня, що тут – шикарні умови, стадіон і все інше.

Мої найкращі футбольні якості нехай вибирають тренери, не мені про це судити. А що стосується найулюбленішого в футболі, то це вболівальники. Я чув дуже багато про Зеніт і його вболівальників і хочу відчути їхню підтримку на футбольному полі. Буду битися на полі і за них теж", – цитує Ракицького офіційний сайт Зеніта.

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