"Я дуже пишаюся своїми гравцями, грою, яку ми продемонстрували, та рівнем домінування, який ми показали. З урахуванням кількості ситуацій і моментів, які ми створили, ми мали забити як мінімум пару голів, і це наша заслуга.

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Але те, як грала команда, рівень енергії, рівень якості, як ми підходили до штрафного майданчика, як ми домінували над командою, яка є однією з найкращих у Європі – я дуже пишаюся ними", – цитує Артету офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Арсенал мінімально програв Інтеру. Вирішальний гол у ворота канонірів забив Хакан Чалханоглу.

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