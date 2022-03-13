"Я народився в Україні. Я дуже пишаюся бути українцем. В цей важкий момент я ще більше пишаюся. Я вдячний нашій армії, нашому президенту і нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Захищають нашу свободу.

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Будь ласка, стійте разом. Ми завжди повинні бути разом, тому що ми вимушені воювати за нашу країну і наш народ. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе. Я з вами", – сказав Шевченко під час виступу.

Нагадаємо, екс-тренер збірної України намагається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він ще раніше виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером та долучився до збору коштів для Червоного Хреста.

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