"Це було чудове завершення і добре виконана робота – у другому таймі ми повністю взяли гру під контроль після декількох тактичних коригувань. Ми багато володіли м’ячем у першому таймі, але в другій половині відкрили поле.

Бертон – добре організований і важкий суперник, вони глибоко оборонялися, але втомилися, а ми, випустивши свіжих гравців, закінчили гру з великою інтенсивністю.

Що скажу про Варфоломєєва? Іван показав свої сильні сторони, заради яких ми його запросили. Йому потрібно звикнути до футболу англійської Ліги 1, а нам – покращити комунікацію, що й очікувано, але я дуже ним задоволений", – цитує Скубалу офіційний сайт Лінкольна.

Нагадаємо, Варфоломєєв перейшов в англійський клуб 21 серпня з ліберецького Слована. У кубковому матчі Іван вийшов в основі, в середині другого тайму заробив "гірчичник" і був замінений на 84-й хвилині. Його команда завдяки голу за хвилину до завершення основного часу вийшла в 1/16 фіналу турніру.

