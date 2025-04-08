Бразильсько-український наставник Едмар поділився враженнями від роботи в Казахстані та порівняв місцевий чемпіонат з УПЛ.

– Що можете сказати про чемпіонат Казахстану?

– Чемпіонат конкурентний – до останнього туру не було зрозуміло, хто фінішує на якому місці, багато команд боролися за чемпіонство.

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Мене дуже здивувало, що раніше я майже нічого не чув про цей чемпіонат, лише грав проти місцевих команд на зборах. Можу судити лише по сезону, в якому брав участь, але рівень мені сподобався.

– Якщо порівнювати рівень чемпіонатів Казахстану й України?

– Казахи грають у трохи інший футбол. Інфраструктура в Україні набагато краща: стадіони, поля. У Казахстані буває, що команди грають на поганих газонах, які не відповідають рівню гравців.

Була ситуація, коли приїхало багато легіонерів непоганого рівня, але через поганий стан полів вони не змогли розкрити свій потенціал.

– Зараз ви у пошуках нового клубу?

– Так, я відкритий до пропозицій і готовий працювати.

– Пропозиції після Казахстану надходили?

– Конкретних – ні, лише теоретичні. Зокрема були варіанти з українськими клубами, але до чогось конкретного не дійшло. А я дуже голодний до роботи, особливо в Україні, – сказав Едмар у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, що українське громадянство Едмар отримав у березні 2011 року. Як гравець, в Україні він захищав кольори таких клубів, як Таврія, Металіст, Дніпро та Металіст 1925. За національну збірну України Едмар дебютував 10 серпня 2011 року в товариському матчі проти Швеції. Загалом у складі "синьо-жовтих" український бразилець провів 15 матчів, у яких відзначився одним голом.

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