"Я думаю, що результат залежить від багатьох факторів і деталей. У нас є велика впевненість. Ви бачите історію клубу, і ми це знаємо. Ми любимо перемагати, і Мадрид – це особливий клуб, найбільший у світі. Це змушує нас працювати наполегливіше з кожним днем.

"Дні Луніна в Реалі добігають кінця": українцю знайшли заміну зі зони вильоту Ла Ліги

Мета полягала в тому, щоб виграти. Але ми повинні продовжувати, бути спокійними, йти потроху і боротися в кожній грі, одну за одною. Ми не недооцінюємо Челсі, ми знаємо, що вони чудова команда. Нам потрібно буде бути дуже уважними та зосередженими. Це сильна команда, і хоча останнім часом вони зазнали багатьох змін.

Моя позиція? Я можу грати на кількох позиціях, але я почуваюся краще на позиції центрального захисника. Хочу допомагати й підтримувати команду, щоб вона перемагала. Мої тренери завжди хотіли випробувати мене. Я дуже гнучкий гравець", – розповів Алаба на прес-конференції.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Челсі в середу, 12 квітня, в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Хаві провалив тест на конкурентність, Роберт здувся: приступи імпотентності, що пояснюють ганьбу в Класіко