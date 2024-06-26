Півзахисник Евертона та збірної Бельгії Амаду Онана поділився очікуваннями від матчу проти України на Євро-2024.

"Я дуже близький з Миколенком. Він мій друг і я буду радий бачити його завтра, але на полі ми не будемо друзями. Він хороший хлопець.

"Знаємо слабкі сторони Бельгії": Миколенко – про найсильнішого опонента, погрозу зірці Евертона та протидію Лукаку

На Євро немає легких матчів. Україна сильно провела два матчі проти Англії у відборі. Я не хотів би знати результат паралельного матчу. Це може нас відволікати.

Співчуття до України – це чутлива тема. Будь-яка втрата життя – це трагедія для всього людства. Я не люблю несправедливості. Але завтра я буду концентруватися на футболі", – цитує Онана Tribuna.com.

До слова, матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня, початок гри о 19:00. Паралельно зустрінуться два інших учасники групи E – Словаччина та Румунія. Наразі саме "синьо-жовті" замикають квартет E через найгіршу різницю м'ячів.

Як Україні вийти в плей-офф Євро-2024? Можливе диво навіть з поразкою – унікальні розклади та залежність від Румунії