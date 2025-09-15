"Знаєш, що я зрозумів? Потрібно цінувати. Ти грав-грав-грав – уже набридло. Плюс ситуація у країні нелегка. І думаєш: "Блін, та все, вже набридло, досить уже". І ти вже якось до цього футболу: "Та все, досить".

А ні: минає час – а ти все одно бігаєш і сумуєш за футболом. І я повернувся. Щоправда, багато часу минуло до того, як я повернувся.

Але насамперед треба цінувати й завжди розуміти, що не варто передчасно йти з футболу. Тому що настане час – швидше за все, ти захочеш знову тренуватися та повернутися у футбол. Це те, що я відчув. Я думав, що вже все. Думав, я вже наївся цього футболу, вже не хочу. Ні: минув час – я розумію, що я хочу", – сказав Хачеріді в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, наприкінці серпня Чорноморець оголосив про підписання 38-річного оборонця. Він вже встиг зіграти у трьох матчах Першої ліги, провівши на полі сумарно 71 хвилину.

