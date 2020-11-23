Француз розповість усю правду про непросте становище на Камп Ноу в авторській програмі легенди мадридського Реала і збірної Аргентини Хорхе Вальдано. Резонансна розмова з'явиться на Movistar+ сьогодні опівночі, перед виїзним матчем Барси проти київського Динамо.

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"Так, я справді рідко спілкуюся з пресою. Гадаю, востаннє це було у день моєї презентації. Я хотів говорити на футбольному полі, а не поза ним. У мене завжди краще виходило відповідати з м'ячем у ногах. Утім настав час розставити все по своїх місцях. Я довго терпів багато речей, різні коментарі. З мене досить", – зазначає Грізманн в короткому, але гарячому анонсі вибухового інтерв'ю.

Очікується, що француз нарешті розповість про стосунки з Лео Мессі. Його оточення нещодавно вилило чимало бруду на аргентинця, який начебто довго ігнорував Грізманна у роздягальні.

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