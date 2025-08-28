"Я дещо зміню склад. У грі з Кальярі (1:1) я обрав стабільність, але поєдинок з Поліссям стане третім матчем за тиждень, тому мені доведеться це врахувати. Впевнено можу сказати, що наша налаштованість точно не зміниться, адже вона є фундаментальною, щоб вигравати кожен матч.

З Джеко все гаразд. Минулого тижня у нього було кілька незначних проблем, але він готовий грати. Він чудово підготувався і завтра зіграє на позиції нападника.

У Лізі конференцій є багато сильних команд, і це нормально, що європейський турнір є нашою ціллю, але вона не повинна бути тягарем, а навпаки – додатковим стимулом. Зробимо все, щоб досягти мети.

У нас багато молодих італійських хлопців, і в колективі це має значення. Ми дуже згуртовані навіть поза полем, і це важливо. Фіорентину я обрав незалежно від цього, бо це завжди була моя мрія, та й проект мене переконав. Щодо збірної – подивимось пізніше, це, безумовно, було б задоволення.

Трансфери? Незрозуміло, чому ринок має закриватися 1 вересня, коли вже зіграно кілька офіційних матчів, хоча чемпіонат завершився наприкінці травня. Це ускладнює роботу, бо місяць тренуєш одну команду, а за останні 15 днів вона змінюється на 5-6 гравців. Це означає майже нульову роботу. Ми, тренери, давно про це говоримо, але є ситуації, які не контролюємо, тож мусимо пристосовуватись.

Загалом зараз не час говорити про трансфери. Зараз час говорити про Полісся, адже завтра нам треба зіграти вирішальний матч, щоб здобути путівку в єврокубки.

Чи вистачає складу? Я буду чітким: якщо вдасться підняти рівень, ми будемо готові, якщо знайдемо більш функціональних гравців – зробимо це. Але брати, аби взяти – не бачу сенсу. Не хочу довгу лаву. Думаю, щось ще може статися в ці дні.

Хоч ми й виграли першу гру, проте не має бути відчуття, що все вирішено. Такого ризику не повинно бути, бо ми зіграли лише перший тайм, а футбол непередбачуваний. Так, маємо добру перевагу й знаємо суперника краще, але й вони знають нас і, певно, змінять щось. Кваліфікація у нас у руках, але треба її міцно втримати якісною грою.

Зміни в тактиці суперника? У них хороший тренер, у першому матчі ми зняли їхні розіграші від початку. У другій грі треба бути уважними, бо вони щось змінять – не стільки систему, скільки додаткові рішення. Дуже цікаво грати в Європі, зустрічати різних тренерів, бо завжди є можливість чомусь навчитися. Результати в ЛЧ показують, що ми не попереду, нікого не можна недооцінювати.

Грати в цій футболці завжди прекрасно, а на європейській арені – особлива гордість. У другому матчі буде інша гра, ми виходимо від рахунку 0:0 і гратимемо, щоб виграти та виконати те, що підготували", – сказав Піолі на прес-конференції.

Нагадаємо, перший матч між Поліссям та Фіорентиною завершився переконливою перемогою італійців з рахунком 0:3.

