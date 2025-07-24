Арнаутовіч кілька тижнів вів переговори з віденським Рапідом – австрійці планували платити йому 3 млн євро на рік протягом двох сезонів за рахунок стороннього фінансування. Однак переговори зірвалися – і Марко перейшов до Црвени Звезди, де буде заробляти 2,5 млн євро на рік.

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За вихід в основний етап Ліги чемпіонів Марко отримає 200 тисяч євро чистими. Також йому належать 5 тисяч євро за кожен гол або результативну передачу в Лізі чемпіонів і чемпіонаті. Участь в Лізі Європи принесе Арнаутовічу 50 тисяч євро, а перемога в національному чемпіонаті – 30 тисяч євро.

"Я обіцяв Сініші Михайловічу, що перейду в Црвену Звезду. І ось я тут", – пояснив своє рішення Арнаутовіч.

Колишній тренер Болоньї Михайловіч помер наприкінці 2022 року від наслідків гострого лейкозу. Для австрійського нападника він був не тільки тренером, але й близьким другом.

У минулому сезоні Црвена Звезда впевнено виграла чемпіонат Сербії. Столична команда набрала 100 очок, випередивши на 27 пунктів Партизан, який посів друге місце. Спонсором клубу є російська компанія Газпром, а самі "червоно-білі" часто грають товариські матчі з "болотними" командами.

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