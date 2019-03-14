"Я чув, що Баварія програла", – музичне привітання від Клоппа, яке сподобається навіть німецьким вболівальникам

Можна не любити Ліверпуль, але заперечувати харизму головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа – неможливо.

Ліверпуль легко розібрався з Баварією (3:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Радості не стримував і наставник мерсисайдців Юрген Клопп, який розкидувався епічними фразами наліво-направо.

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Таланти монтажу Youtube не пройшли повз цю подію і створили музичний ролик з веселих нарізок за участі німецького фахівця.

Обережно, дуже важко не підспівувати!