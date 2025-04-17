Польовий рефері Франсуа Летекс'є без роздумів вказав на позначку за мотивами боротьби хавбека "канонірів" з Кіліаном Мбаппе у карному майданчику. Райс отримав жовту, але активно жестикулював про свою невинність. Лідер Арсенала мав рацію – після тривалої консультації з VAR і перегляду повтору Летекс'є скасував пенальті.

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"Я знав, що це не пенальті. Я тримав Мбаппе за руку, але знав, що це не пенальті. Я чесний хлопець. Він упав на газон, але я був цілком упевнений, що рішення змінять. Зрештою, ми виконали свою роботу, і це історичний вечір для клубу", – наводить слова Райса ВВС.

Нагадаємо, у першому матчі (3:0) Деклан поклав два розкішні голи штрафними ударами. За підсумками двох зустрічей Арсенал розбив Реал із загальним рахунком 5:1 і у півфіналі зіграє проти ПСЖ.

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