Український легіонер Арарату-Вірменії Сергій Вакуленко поділився думками щодо труднощів переходу з молодіжного футболу у дорослий.

"Все дуже просто: таланту недостатньо, потрібно включати характер і працювати. А у нас багато хто думає: "Я – чемпіон світу, всього добився, зарплата нормальна, мені більше нічого не треба". І так буде завжди.

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У цей час такі футболісти не розвиваються, банально втрачають його, а воно – дорогоцінне. Адже кар'єра футболіста не така і довга – 10-15 років на хорошому рівні. Саме в цей час ти повинен повністю викладатися, щоб домогтися хоч якогось результату, виграти якісь трофеї, щоб люди хоч іноді впізнавали.

Багато хто думає, що вони всього досягли. У 20 років мають хороші контракти, думають, раз заробляють більше чим прості люди, то життя вдалося. Проходить час, контракт закінчується, а футболіст зупинився у розвитку, він вже мало кому потрібен. Далі йдуть куди попало, а потім і зовсім пропадають. Скільки ж у нас пропало таких талантів", – сказав Вакуленко в інтерв'ю проекту "Вечірній спорт".

Нагадаємо, Сергій – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Шахтарі. Встиг пограти у оренді за Маріуполь, Олімпік та Арсенал. У 2019 році перейшов у Карпати, звідки у січні 2020-го перебрався у Арарат-Вірменію.

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