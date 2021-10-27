"Ми дуже добре зіграли, навіть у першому таймі без забитих голів. Усі грали добре. Вкрай важливий результат для нас. Кубок України дуже важливий для Шахтаря.

Чорноморець – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Нереалізовані моменти Соломона та Тете? Ті, хто сьогодні грали у складі – дуже молоді. Коли ти молодий, то думаєш, що гол заб'єш автоматично. Я думаю, що не вистачало у першому таймі футбольної агресії. Соломон і Тете, Бондаренко та Судаков дуже сподобалися сьогодні. Я намагаюся дати їм завжди правильні поради. Соломон сьогодні зіграв дуже якісний матч. Він і Тете – найважливіші гравці Шахтаря.

Я чекаю від Коноплі та Корнієнка більшого. Ми – Шахтар, і для всіх це має бути зрозуміло. Грати за нашу команду – це велика відповідальність для футболістів.

Педрінью не буде три тижні і мені дуже шкода, що ми гратимемо в Мадриді без нього. Ми гратимемо як Шахтар, але також представлятимемо весь український футбол. Якщо є питання щодо поведінки лави Шахтаря, тренера та його штабу під час матчів... Вони мають захищати футболістів на полі. Гравець Ворскли навіть не отримав жовту картку за фол, через який Педрінью пропустить 3-4 тижні. Потрібно захищати футболістів на полі. Це таланти Шахтаря та України", – сказав Де Дзербі у коментарі каналу "Футбол".

Шахтар пройшов у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Чорноморець напіврезервом – "гірники" забили тричі за 17 хвилин