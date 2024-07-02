"Спочатку смуток, а потім радість, ось що дає вам футбол, незрозумілі моменти. Я міг би дати "Селесао" перевагу, але не зміг.

"Промахтіану Пеналду": BBC принизило Роналду через незабитий пенальті на Євро-2024

Протягом року я не промахувався з пенальті жодного разу, і коли мені це було потрібно найбільше, Облак врятував. Це почуття смутку і радості водночас, але найголовніше – це кваліфікація, команда заслужила її. Словенія майже весь час провела в обороні, тому вітаю партнерів, особливо нашого воротаря, який зробив три хороші сейви.

Навіть у найсильніших людей бувають погані дні, я був у депресії і мені було сумно, тому що команда потребувала гола. Я не можу, я поговорю про це пізніше, я поговорю пізніше. У нас буде важка гра проти Франції, і ми будемо битися.

Це був плюс енергії, і я завжди буду робити все, що в моїх силах у цій футболці. Збираюся робити це все своє життя. Я ніколи не боявся дивитися в очі труднощам, і ви ніколи не почуєте, щоб моє ім'я асоціювалося з поразкою", – цитує Кріштіану Роналду RMC Sport.

Нагадаємо, що португалець не зумів реалізувати пенальті у першому екстратаймі у матчі проти Словенії. Але у підсумку Португалія виграла серію 11-метрових (3:0) і пройшла в чвертьфінал.

Португалія продерлася у чвертьфінал Євро-2024 – Роналду не забив пенальті, Словенія дотягнула до серії, промах Вербіча