"Я був шокований і сказав кілька поганих слів": де Бур – про втрату ван Дейка через травму
Наставник збірної Нідерландів Франк де Бур не приховує розчарування від втрати ключового гравця Вірджила ван Дейка.
"Я бачив це в прямому ефірі і був шокований. Я навіть сказав кілька поганих слів. Це справді було шоком для нас, адже він дуже важливий гравець, наш капітан. Ми будемо сумувати за ним.
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Зараз гравцям доводиться проводити стільки матчів, що ми сидимо і чекаємо наступної травми. Це багато говорить про графік, з яким вони зіткнулися в поточному сезоні", – цитує де Бура Goal.
Нагадаємо, Вірджил ван Дейк травмував коліно у матчі за Ліверпуль і вилетів до кінця сезону 2020/21.
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