"Я бачив це в прямому ефірі і був шокований. Я навіть сказав кілька поганих слів. Це справді було шоком для нас, адже він дуже важливий гравець, наш капітан. Ми будемо сумувати за ним.

Ван Дейк був успішно прооперований

Зараз гравцям доводиться проводити стільки матчів, що ми сидимо і чекаємо наступної травми. Це багато говорить про графік, з яким вони зіткнулися в поточному сезоні", – цитує де Бура Goal.

Нагадаємо, Вірджил ван Дейк травмував коліно у матчі за Ліверпуль і вилетів до кінця сезону 2020/21.

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