"Україна – мій другий дім: я приїхав сюди з Хорватії в 2006-му у віці 19 років, одружився з українкою, тут у мене народилась донька і я щасливо жив у Дніпрі. Я дуже люблю цю країну. Те, що ми зараз переживаємо, схоже на якийсь страшний сон.

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О другій годині ранку минулого четверга наша команда прибула в готель у Києві: ми були на зборах і прилетіли туди, бо мали грати з Динамо. О 4:00 ми почули про перші вибухи і були шоковані. Ніхто не вірив, що Путін зробить це вночі, коли люди сплять.

Більшість з нас виїхали на клубному автобусі, поїхавши на нашу тренувальну базу під Дніпром. Частина хлопців залишилася в Києві або поїхала в інше місце до своїх сімей, а гравцям-іноземцям вдалося покинути країну. Я поїхав до нашого табору, а потім повернувся до родини. Дружина надіслала мені подробиці про вибухи в аеропорту Дніпра та на військовій базі неподалік від нашого місця проживання. Це було якесь божевілля.

Відтоді нам пощастило. Спочатку в місті панувала паніка: люди купували весь бензин, ліки та інші товари. Але в останні декілька днів все було добре, і наразі у нас є все, що нам потрібно. Іноді лунають сирени, але нічого не відбувається. Люди хвилюються, коли це трапляється, але це робить їх готовими мобілізуватися та воювати за свою країну.

Я щодня підтримую зв’язок з нашими гравцями та іншими тренерами, а також з колегами по всій Україні. Нас не хвилює футбол чи тренування: ми хочемо зупинити війну, перш ніж повернутися до гри, яку любимо. У клубі ще ніхто не пішов в армію, але ніколи не знаєш, що буде у майбутньому. Можливо, якщо ми будемо потрібні, ми підемо.

Я думаю, що з нашим клубом все буде добре: це молодий, амбітний клуб, і президент прагне нас підтримувати. Але багато клубів в Україні після цієї війни можуть збанкрутувати або зникнути. У міру відбудови країни футбол опиниться у списку пріоритетів.

Це третя війна у моєму житті, а мені лише 35. Мені було п’ять, коли почалася війна в Югославії, і я все ще відчуваю її вплив на свою сім’ю. Я був тут, в Україні, коли почалася війна на Донбасі у 2014 році. Зараз ми переживаємо це. Коли я думаю про це занадто багато, я просто не знаю, що сказати", – цитує Бартуловіча The Guardian.

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